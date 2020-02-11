Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,065756
|0,30
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,605319
|0,21
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|168,920986
|0,14
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,023341
|0,11
|Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,130545
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061749
|0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032746
|0,41
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,025843
|0,32
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,722108
|0,25
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027831
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047607
|1,56
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|85,801379
|1,38
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,073774
|1,04
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083511
|0,69
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028803
|0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,035320
|0,15
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,055609
|0,09
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025167
|0,05
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,041777
|0,04
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,080798
|0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,289553
|0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041449
|0,61
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,220661
|0,57
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024157
|0,22
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,509621
|0,03
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037513
|0,64
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073380
|0,64
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025542
|0,63
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,069361
|0,61
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,608270
|0,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,581450
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021691
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,835275
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059898
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056390
|0,03
Kaynak: AA