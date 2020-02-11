Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İş Portföy Yab.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,065756 0,30 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,605319 0,21 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 168,920986 0,14 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,023341 0,11 Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,130545 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,061749 0,63 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032746 0,41 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,025843 0,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,722108 0,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027831 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,047607 1,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 85,801379 1,38 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,073774 1,04 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083511 0,69 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028803 0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,035320 0,15 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,055609 0,09 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,025167 0,05 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,041777 0,04 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,080798 0,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,289553 0,63 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041449 0,61 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,220661 0,57 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024157 0,22 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,509621 0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,037513 0,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,073380 0,64 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025542 0,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,069361 0,61 HSBC Portföy Altın Fonu 2,608270 0,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,581450 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021691 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,835275 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059898 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056390 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)