Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031441
|0,54
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,596656
|0,35
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,213484
|0,24
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039080
|0,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052670
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027655
|0,57
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,725667
|0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,733978
|0,30
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,493281
|0,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061431
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,140025
|0,98
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,538743
|0,77
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047355
|0,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|85,399985
|0,72
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036199
|0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007833
|0,45
|HSBC Portföy Değ. Fon
|107,723597
|0,38
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,305681
|0,35
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|36,792580
|0,24
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084571
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,460188
|0,32
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,530231
|0,15
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,896051
|0,14
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024099
|0,13
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,859368
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,470582
|1,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,950299
|0,80
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042931
|0,09
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033395
|0,07
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,581004
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,080676
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021538
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021668
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,754545
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059835
|0,03
Kaynak: AA