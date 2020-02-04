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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059157 0,27
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059157 0,27
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,240628 0,18
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,214046 0,16
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,180198 0,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,052747 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,655923 0,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,718612 0,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060917 0,22
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,481822 0,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032403 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045643 2,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034880 1,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,620915 1,66
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,526204 1,35
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028114 1,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,594771 0,44
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031884 0,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,084549 0,26
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,221804 0,21
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050864 0,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,412016 0,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,486341 0,63
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,839764 0,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,364346 0,18
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,554973 0,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,824774 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056284 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,580426 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,753163 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,027764 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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