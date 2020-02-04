Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059157 0,27
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.
04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059157
|0,27
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,240628
|0,18
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,214046
|0,16
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,180198
|0,15
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052747
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,655923
|0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,718612
|0,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060917
|0,22
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,481822
|0,22
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032403
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,045643
|2,92
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034880
|1,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|82,620915
|1,66
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,526204
|1,35
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028114
|1,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,594771
|0,44
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031884
|0,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084549
|0,26
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,221804
|0,21
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050864
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,412016
|0,80
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,486341
|0,63
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,839764
|0,22
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,364346
|0,18
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,554973
|0,13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,824774
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056284
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,580426
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,753163
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027764
|0,03
Kaynak: AA