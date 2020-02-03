Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,569185
|0,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,590748
|0,32
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026247
|0,29
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,827709
|0,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233518
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027983
|0,32
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,541219
|0,08
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,348231
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,780932
|4,12
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,150642
|1,64
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,065214
|1,50
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034308
|1,39
|Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)
|1,536619
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,217140
|1,43
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,321769
|0,70
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,092751
|0,70
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,000196
|0,68
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,019813
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,477032
|0,66
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024088
|0,13
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041508
|0,13
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,290857
|0,12
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,223222
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,585640
|0,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,250472
|0,33
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043481
|0,13
|İş Portföy Altın Fonu
|0,033809
|0,13
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,030005
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021647
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056269
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,752714
|0,08
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059776
|0,08
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,641897
|0,08
Kaynak: AA