Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030575 0,72

TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:08

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030575 0,72 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,176969 0,68 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,051594 0,67 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,176540 0,64 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,578589 0,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025961 0,67 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027520 0,66 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,700813 0,35 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060773 0,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032424 0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,122119 0,77 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029493 0,58 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,045233 0,53 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,074568 0,52 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 83,483166 0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,269948 1,05 Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon 2,303744 0,69 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,973036 0,65 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,082593 0,57 Gedik Portföy Karma Fon 1,013828 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,455575 0,52 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,402189 0,25 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,512919 0,24 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023807 0,24 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,096333 0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,294081 0,79 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,549343 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,747757 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,578681 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021586 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056106 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,721698 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)