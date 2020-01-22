Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,454293 0,42
İş Portföy Yab. Borç. Araç.
22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,454293
|0,42
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064269
|0,40
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045076
|0,37
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,068110
|0,36
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058386
|0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,483385
|0,31
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,854555
|0,29
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,721549
|0,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060603
|0,21
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027340
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034532
|1,83
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,074185
|1,67
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,079982
|1,40
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064556
|1,36
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,489864
|1,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,296711
|1,57
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,092020
|0,72
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,147225
|0,58
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,927324
|0,50
|HSBC Portföy Değ. Fon
|107,016089
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,398706
|1,33
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,447997
|1,25
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,846006
|1,08
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,268639
|0,83
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040581
|0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,072184
|0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036848
|0,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042589
|0,68
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,067858
|0,68
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029415
|0,66
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056091
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021455
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059594
|0,03
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,962307
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,696431
|0,03
Kaynak: AA