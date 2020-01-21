Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,549194 0,73
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.
21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,549194
|0,73
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,427501
|0,73
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044909
|0,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064011
|0,71
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,058194
|0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015820
|0,70
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060478
|0,70
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032299
|0,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,687917
|0,65
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,026174
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,072964
|3,34
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|78,068489
|1,53
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,447880
|1,34
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,890602
|1,28
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,179533
|1,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,261211
|1,64
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,091359
|0,79
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051404
|0,78
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,917737
|0,77
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,081829
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,826253
|1,43
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,380301
|1,32
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,494012
|0,82
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,430159
|0,79
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023635
|0,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042301
|0,71
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,576352
|0,71
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,071681
|0,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025039
|0,69
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,067401
|0,68
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,578368
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021575
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059578
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056075
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,746792
|0,03
Kaynak: AA