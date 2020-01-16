Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
16.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:54
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030055
|0,91
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574412
|0,75
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,808888
|0,71
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050791
|0,68
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,141763
|0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027167
|0,83
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,524268
|0,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,663372
|0,19
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,858054
|0,15
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,837655
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,443434
|1,03
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033426
|0,88
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,121813
|0,81
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,062905
|0,66
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,069174
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,081282
|0,56
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007635
|0,35
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,574417
|0,25
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,414377
|0,22
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,026016
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040148
|0,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,190616
|0,53
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,357190
|0,53
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,256459
|0,50
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023499
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024915
|0,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042111
|0,61
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029097
|0,60
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032777
|0,59
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,067097
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021424
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,744447
|0,03
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|367,071181
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,958857
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,547074
|0,03
Kaynak: AA