Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,128969 0,83
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
15.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,128969
|0,83
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029784
|0,82
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,069434
|0,81
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,172933
|0,78
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050448
|0,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015723
|0,95
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,658194
|0,71
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022714
|0,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060102
|0,49
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032143
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,068765
|2,16
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027036
|2,05
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,556503
|1,87
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,187306
|1,85
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033344
|1,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,265873
|2,17
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,253202
|1,62
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,534422
|1,18
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,144961
|1,10
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007608
|1,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,787932
|1,37
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,404594
|0,84
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023450
|0,73
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,350042
|0,67
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,472428
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,176711
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,795362
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055984
|0,04
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|69,817893
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021541
|0,03
Kaynak: AA