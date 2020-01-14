Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570837 1,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,803664 1,07
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227473 0,98
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,492348 0,65
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 168,651440 0,64
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025974 0,87
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,698648 0,39
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,462548 0,36
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,336946 0,36
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,709826 0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,061575 2,71
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032847 2,20
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,359543 1,96
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061619 1,88
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066589 1,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,217783 2,29
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050752 1,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,300120 1,02
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,143380 1,02
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,528178 1,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,392850 1,40
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763807 1,13
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,341108 0,87
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,806669 0,50
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018313 0,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021413 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,743495 0,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,793197 0,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,577314 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,497573 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler