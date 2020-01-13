Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564278
|0,71
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,795186
|0,70
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225258
|0,68
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025606
|0,50
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|167,580807
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025750
|0,28
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,332193
|0,23
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,692078
|0,17
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,826860
|0,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,704162
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,033572
|1,69
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060552
|1,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,119001
|1,49
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046510
|1,28
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,294875
|1,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007471
|0,62
|HSBC Portföy Değ. Fon
|104,121759
|0,58
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,081509
|0,54
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,118397
|0,53
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020137
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,373610
|1,02
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,329530
|0,79
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,744164
|0,28
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,797611
|0,16
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019835
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,290775
|0,66
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,262025
|0,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055949
|0,09
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021529
|0,08
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,638402
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,743011
|0,08
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059452
|0,08
Kaynak: AA