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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782951 0,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782951 0,26
Ak Portföy Eurobond () Borç. Araç.F. 0,050604 0,24
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029814 0,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555494 0,23
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,173184 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027980 0,37
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,528616 0,23
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025824 0,23
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,454838 0,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,813138 0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055939 2,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110081 2,08
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,023152 0,84
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,183763 0,83
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044007 0,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon 100,535575 0,54
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,019233 0,46
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,060515 0,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,802004 0,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,235849 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,041388 1,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,228247 1,12
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,297087 1,09
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,758998 0,07
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036562 0,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043646 1,28
HSBC Portföy Altın Fonu 2,627862 1,24
TEB Portföy Altın Fonu 0,073957 1,22
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025756 1,20
Garanti Portföy Altın Fonu 0,085786 1,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,577157 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021505 0,03
Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,959008 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059387 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,637690 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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