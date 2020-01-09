Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782951 0,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,782951
|0,26
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050604
|0,24
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029814
|0,23
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555494
|0,23
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,173184
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027980
|0,37
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,528616
|0,23
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025824
|0,23
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,454838
|0,21
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,813138
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055939
|2,13
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110081
|2,08
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,023152
|0,84
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,183763
|0,83
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,044007
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|100,535575
|0,54
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019233
|0,46
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,060515
|0,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,802004
|0,37
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,235849
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041388
|1,12
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,228247
|1,12
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,297087
|1,09
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,758998
|0,07
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036562
|0,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043646
|1,28
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,627862
|1,24
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,073957
|1,22
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025756
|1,20
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,085786
|1,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|117,577157
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021505
|0,03
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,959008
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059387
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,637690
|0,03
Kaynak: AA