Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038776 0,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
08.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038776
|0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,554245
|0,25
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029745
|0,24
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,780888
|0,24
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221744
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,809601
|0,25
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,660303
|0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,681822
|0,18
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,451788
|0,18
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,320799
|0,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064050
|1,97
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,077301
|1,97
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030428
|1,89
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058092
|1,82
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,013666
|1,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,072553
|1,46
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,231764
|1,19
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,923001
|0,85
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086581
|0,81
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,795394
|0,81
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,316550
|2,56
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,275825
|1,61
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,691123
|1,41
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,785553
|0,34
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,245358
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|270,017232
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055868
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059368
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,637489
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,783401
|0,03
Kaynak: AA