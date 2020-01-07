Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab.
07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,064389
|0,27
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038609
|0,13
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,375558
|0,10
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044692
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028092
|1,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023409
|0,52
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,524908
|0,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017052
|0,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060690
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043505
|0,63
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,071837
|0,43
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082784
|0,20
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|80,811378
|0,02
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,072843
|0,14
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,041364
|0,06
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,060548
|0,03
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,034855
|0,03
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,038053
|0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,286692
|2,23
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,217849
|2,18
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041040
|2,08
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,331389
|0,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,497769
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025525
|2,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,603762
|2,50
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043234
|2,43
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029841
|2,40
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,037456
|2,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,576237
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055852
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,740106
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,319412
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,637309
|0,03
Kaynak: AA