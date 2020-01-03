Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029662 0,46

Yapı Kredi Port. Eur.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029662 0,46 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,172339 0,44 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050331 0,44 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038570 0,43 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,156615 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026117 1,53 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060531 0,74 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,451534 0,60 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,685907 0,56 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032470 0,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043621 2,60 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030194 2,44 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,469419 2,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,446931 1,94 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,217645 1,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,095117 2,64 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,969934 2,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,221711 1,40 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,035523 0,86 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049942 0,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,365563 1,19 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,177032 0,74 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,242753 0,62 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,721953 0,58 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039691 0,50 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,070606 0,97 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041608 0,87 Garanti Portföy Altın Fonu 0,082052 0,80 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028739 0,79 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,606046 0,77 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,070933 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055789 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021469 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,217274 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,636623 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)