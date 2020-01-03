Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029662 0,46
Yapı Kredi Port. Eur.
03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029662
|0,46
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,172339
|0,44
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050331
|0,44
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038570
|0,43
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,156615
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,026117
|1,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060531
|0,74
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,451534
|0,60
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,685907
|0,56
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032470
|0,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043621
|2,60
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,030194
|2,44
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,469419
|2,16
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|81,446931
|1,94
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,217645
|1,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,095117
|2,64
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,969934
|2,62
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,221711
|1,40
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035523
|0,86
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049942
|0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,365563
|1,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,177032
|0,74
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,242753
|0,62
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,721953
|0,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039691
|0,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,070606
|0,97
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041608
|0,87
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,082052
|0,80
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028739
|0,79
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,606046
|0,77
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,070933
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055789
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021469
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,217274
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,636623
|0,03
Kaynak: AA