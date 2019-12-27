Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17

Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

27.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:54

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,781718 0,12 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057387 0,10 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038196 0,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221724 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016577 0,93 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027038 0,62 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025634 0,53 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022998 0,39 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,437209 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064288 1,57 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 80,206741 0,97 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,727346 0,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042863 0,71 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032402 0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007394 0,76 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086726 0,41 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031766 0,35 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,107697 0,29 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,186604 0,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,224692 1,49 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,159904 1,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038987 1,28 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,334506 0,81 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,665400 0,62 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,069334 1,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040902 1,55 Deniz Port. Altın Fonu 0,035611 1,54 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028284 1,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024088 1,50 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055683 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021313 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,574515 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021429 0,03 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 117,161796 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)