Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
27.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:54
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,781718
|0,12
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057387
|0,10
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038196
|0,09
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221724
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016577
|0,93
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027038
|0,62
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025634
|0,53
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022998
|0,39
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,437209
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064288
|1,57
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|80,206741
|0,97
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,727346
|0,85
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042863
|0,71
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032402
|0,71
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007394
|0,76
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086726
|0,41
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031766
|0,35
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,107697
|0,29
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,186604
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,224692
|1,49
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,159904
|1,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038987
|1,28
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,334506
|0,81
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,665400
|0,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069334
|1,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040902
|1,55
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035611
|1,54
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028284
|1,51
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024088
|1,50
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055683
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021313
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,574515
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021429
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|117,161796
|0,03
Kaynak: AA