Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038188 0,20
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.
25.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:38
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038188
|0,20
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,526853
|0,18
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044269
|0,14
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,726820
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026650
|1,55
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016447
|0,67
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,790079
|0,25
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032089
|0,22
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,433255
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030258
|1,63
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,062206
|1,61
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,705774
|1,29
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057712
|1,27
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,075583
|1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,002377
|1,18
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,905841
|0,90
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,086219
|0,78
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007335
|0,69
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,048890
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,316553
|1,17
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,269132
|1,01
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,652071
|0,90
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,152166
|0,41
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,215020
|0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,143256
|1,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,609545
|0,76
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031683
|0,56
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068811
|0,49
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035344
|0,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027474
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021418
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,574195
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|93,990722
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059147
|0,03
Kaynak: AA