Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad.

23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548993 0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,774413 0,29 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219995 0,25 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 164,901765 0,22 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,055091 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022900 0,56 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,509010 0,25 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,782056 0,23 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,626940 0,22 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,424821 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,801665 1,54 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,178601 0,98 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,023009 0,84 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,086594 0,82 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021262 0,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,962195 1,14 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,881831 0,53 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007222 0,47 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,507043 0,44 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,787872 0,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,150752 1,10 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,213539 1,09 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038667 0,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,619070 0,53 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,644024 0,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,068698 1,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040534 1,24 Deniz Port. Altın Fonu 0,035296 1,23 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028037 1,22 Ak Portföy Altın Fonu 0,064792 1,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,902287 0,10 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021407 0,09 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,809746 0,09 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059116 0,08 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055623 0,08

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)