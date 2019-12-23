Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
23.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:42
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548993
|0,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,774413
|0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219995
|0,25
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|164,901765
|0,22
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,055091
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022900
|0,56
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,509010
|0,25
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,782056
|0,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,626940
|0,22
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,424821
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,801665
|1,54
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,178601
|0,98
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,023009
|0,84
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,086594
|0,82
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021262
|0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,962195
|1,14
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,881831
|0,53
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007222
|0,47
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,507043
|0,44
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,787872
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,150752
|1,10
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,213539
|1,09
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038667
|0,99
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,619070
|0,53
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,644024
|0,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068698
|1,24
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040534
|1,24
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035296
|1,23
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028037
|1,22
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,064792
|1,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,902287
|0,10
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021407
|0,09
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,809746
|0,09
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059116
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055623
|0,08
Kaynak: AA