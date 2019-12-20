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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Aura Portföy Yab.

20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,518961 0,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038083 0,67
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044102 0,47
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,910017 0,47
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,701491 0,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016440 0,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026295 0,75
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,621261 0,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022772 0,59
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059619 0,49
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042276 1,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,663496 1,20
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070590 0,91
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045148 0,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081456 0,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,940024 1,00
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,201909 0,70
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,061385 0,44
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,079711 0,37
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,504817 0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292711 0,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023373 0,77
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,235601 0,75
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,610602 0,64
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,305801 0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,293382 0,71
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,262522 0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,031316 0,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055576 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059066 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021275 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,893188 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,731572 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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