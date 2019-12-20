Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:46
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,518961
|0,67
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038083
|0,67
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044102
|0,47
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,910017
|0,47
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,701491
|0,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016440
|0,84
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026295
|0,75
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,621261
|0,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022772
|0,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059619
|0,49
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042276
|1,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|78,663496
|1,20
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,070590
|0,91
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045148
|0,82
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081456
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,940024
|1,00
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,201909
|0,70
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,061385
|0,44
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,079711
|0,37
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,504817
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,292711
|0,79
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023373
|0,77
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,235601
|0,75
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,610602
|0,64
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,305801
|0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,293382
|0,71
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,262522
|0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031316
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055576
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059066
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021275
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,893188
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,731572
|0,03
Kaynak: AA