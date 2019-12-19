Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
19.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:44
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037829
|1,17
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,502075
|1,06
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,057005
|0,91
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,101068
|0,82
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,877940
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025332
|1,04
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016303
|0,90
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031943
|0,76
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,604871
|0,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059327
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,041742
|1,33
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029134
|1,23
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082229
|0,95
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|77,733803
|0,73
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,069950
|0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,079419
|0,77
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,056683
|0,67
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,193585
|0,61
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,385325
|0,25
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,413301
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038249
|0,98
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,138692
|0,90
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,200611
|0,88
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,469230
|0,70
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,296251
|0,66
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067903
|1,05
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040054
|1,02
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034884
|1,02
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027714
|1,01
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,064047
|0,98
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,573241
|0,04
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027430
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055560
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,808833
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,890689
|0,03
Kaynak: AA