Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029151
|0,72
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049300
|0,69
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|566,194624
|0,63
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,037393
|0,62
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,212553
|0,61
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025071
|1,62
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016157
|1,38
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022519
|0,52
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031702
|0,47
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058973
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028781
|1,19
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039809
|1,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,041196
|0,73
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,081454
|0,56
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,980132
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,186386
|0,79
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,078815
|0,72
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,049649
|0,43
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,058600
|0,24
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031522
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,288027
|0,56
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,452071
|0,36
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,281126
|0,35
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023185
|0,33
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,046825
|0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,109912
|0,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,013700
|0,46
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031038
|0,26
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|116,870848
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021377
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,752029
|0,03
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|69,320069
|0,03
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|20,453014
|0,03
Kaynak: AA