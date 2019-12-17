Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Aura Portföy Yab.

17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:24

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,462200 1,31 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062713 1,22 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,056266 1,19 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,043344 1,10 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,590029 1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,579016 2,16 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015937 1,96 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022402 1,75 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025974 1,60 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031555 1,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040896 2,33 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044768 2,25 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,895121 2,20 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,692353 2,10 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028443 1,91 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007211 1,32 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085331 1,09 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078250 1,04 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,045163 0,88 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,893414 0,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037994 2,29 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,132258 2,13 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,193996 2,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,280817 1,36 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023109 1,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,078420 2,50 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027542 2,47 Deniz Port. Altın Fonu 0,034665 2,43 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039796 2,43 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023495 2,42 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,572877 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055528 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059017 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,633721 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,885712 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)