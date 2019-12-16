Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|558,560775
|0,59
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|114,320390
|0,32
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046679
|0,31
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025301
|0,31
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237398
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015630
|0,56
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022016
|0,15
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058321
|0,13
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,308573
|0,11
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,635899
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109987
|1,71
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055474
|1,63
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039053
|1,15
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021171
|1,06
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,171004
|1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,170400
|1,37
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,675339
|0,55
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007117
|0,54
|HSBC Portföy Değ. Fon
|100,080923
|0,51
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,779513
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018106
|0,11
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019703
|0,11
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,027072
|0,10
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,466537
|0,09
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,489857
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,684348
|1,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,541118
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055512
|0,09
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,633539
|0,09
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|20,441287
|0,09
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021364
|0,09
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,883202
|0,09
Kaynak: AA