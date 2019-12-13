Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,776407
|0,35
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,549882
|0,31
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036908
|0,25
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,219850
|0,24
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236689
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025930
|1,31
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024573
|1,18
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015543
|0,60
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,529291
|0,56
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,770560
|0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,705935
|3,31
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,161673
|3,08
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,121618
|2,76
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108136
|2,38
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054582
|2,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,975552
|1,67
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,892348
|1,64
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,771653
|1,53
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,282922
|1,40
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047940
|1,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,600673
|1,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,230604
|1,31
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,270519
|1,20
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021433
|1,09
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,763728
|0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030597
|0,15
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,381423
|0,15
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066356
|0,14
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,062650
|0,14
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034095
|0,14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|93,677057
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,632965
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021345
|0,03
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,952296
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058948
|0,03
Kaynak: AA