Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Deniz Port.

13.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:32

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,776407 0,35 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,549882 0,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036908 0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,219850 0,24 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236689 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025930 1,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024573 1,18 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015543 0,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,529291 0,56 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,770560 0,41 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,705935 3,31 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,161673 3,08 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,121618 2,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108136 2,38 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054582 2,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,975552 1,67 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,892348 1,64 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,771653 1,53 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,282922 1,40 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047940 1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,600673 1,60 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,230604 1,31 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,270519 1,20 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021433 1,09 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,763728 0,13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030597 0,15 HSBC Portföy Altın Fonu 2,381423 0,15 TEB Portföy Altın Fonu 0,066356 0,14 Ak Portföy Altın Fonu 0,062650 0,14 Deniz Port. Altın Fonu 0,034095 0,14 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,677057 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,632965 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021345 0,03 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,952296 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058948 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)