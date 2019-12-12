Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



QNB Finans Portföy A.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 559,671226 0,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055742 0,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036817 0,19 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,773678 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024286 0,95 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058364 0,38 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021968 0,35 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031219 0,35 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,397472 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027531 1,12 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039578 1,06 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,452506 0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,868051 0,71 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031033 0,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,943101 1,48 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,144178 0,98 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,136667 0,42 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,058101 0,29 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,019529 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,761359 0,18 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037350 0,16 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114524 0,14 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,175939 0,14 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021201 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,478723 0,70 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,586566 0,52 İş Portföy Altın Fonu 0,030551 0,24 Garanti Portföy Altın Fonu 0,076955 0,17 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023080 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055444 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,632756 0,05 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,157670 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,951987 0,05 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,742283 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)