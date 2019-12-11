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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036748 0,48
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.

11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036748 0,48
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418899 0,40
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,165855 0,26
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062174 0,24
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048396 0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015591 0,67
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021891 0,44
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025571 0,36
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024057 0,30
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031110 0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061528 0,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039162 0,28
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043066 0,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,337333 0,18
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027225 0,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,028674 0,26
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,077336 0,24
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,032500 0,23
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,405361 0,23
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018544 0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037289 0,34
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174266 0,32
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,112929 0,32
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,254896 0,19
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,431357 0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu 0,066160 0,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039021 0,37
Garanti Portföy Altın Fonu 0,076821 0,36
Deniz Port. Altın Fonu 0,033996 0,36
Ak Portföy Altın Fonu 0,062462 0,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,739378 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021223 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,632414 0,03
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027369 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021330 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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