Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036748 0,48
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.
11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036748
|0,48
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,418899
|0,40
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,165855
|0,26
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062174
|0,24
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048396
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015591
|0,67
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021891
|0,44
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025571
|0,36
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024057
|0,30
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031110
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,061528
|0,31
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,039162
|0,28
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,043066
|0,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,337333
|0,18
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027225
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028674
|0,26
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,077336
|0,24
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,032500
|0,23
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,405361
|0,23
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018544
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037289
|0,34
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,174266
|0,32
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,112929
|0,32
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,254896
|0,19
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,431357
|0,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066160
|0,37
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039021
|0,37
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,076821
|0,36
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033996
|0,36
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,062462
|0,36
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,739378
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021223
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,632414
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027369
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021330
|0,03
Kaynak: AA