Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



İstanbul Portföy Yab.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:30

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036573 1,11 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,409241 1,07 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055470 0,97 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,511932 0,77 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042858 0,77 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025480 0,80 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015488 0,75 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031060 0,74 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058091 0,72 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,515079 0,59 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038515 1,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029483 1,44 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055922 1,12 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078913 0,89 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029583 0,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,924545 0,90 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,077152 0,73 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,139542 0,71 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,030097 0,68 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,179937 0,40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022911 0,83 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,250607 0,67 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,427877 0,62 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,037777 0,46 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585989 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,364573 1,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,470165 0,85 İş Portföy Altın Fonu 0,030413 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,571662 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055396 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027360 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021323 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,737444 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)