Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036573
|1,11
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,409241
|1,07
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,055470
|0,97
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,511932
|0,77
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,042858
|0,77
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025480
|0,80
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015488
|0,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031060
|0,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,058091
|0,72
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,515079
|0,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,038515
|1,72
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029483
|1,44
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055922
|1,12
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078913
|0,89
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029583
|0,76
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,924545
|0,90
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,077152
|0,73
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,139542
|0,71
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,030097
|0,68
|İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon
|0,179937
|0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022911
|0,83
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,250607
|0,67
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,427877
|0,62
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,037777
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,585989
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,364573
|1,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,470165
|0,85
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030413
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,571662
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055396
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027360
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021323
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,737444
|0,03
Kaynak: AA