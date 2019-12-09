Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.
09.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|555,701093
|0,33
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054939
|0,19
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048012
|0,18
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,164598
|0,17
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,500292
|1,02
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015373
|0,97
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023873
|0,32
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,626876
|0,28
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030832
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042887
|1,19
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,989591
|1,03
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038815
|1,02
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,067114
|1,02
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,077190
|0,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,131453
|0,62
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,028513
|0,34
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,670548
|0,28
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,023117
|0,26
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,751131
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,226822
|0,22
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,759587
|0,16
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019645
|0,14
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018047
|0,12
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017240
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055377
|0,10
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,725793
|0,10
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058867
|0,10
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021210
|0,09
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,735580
|0,09
Kaynak: AA