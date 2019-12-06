Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047926 0,87
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.
06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,047926
|0,87
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,379755
|0,57
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,164311
|0,50
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,056376
|0,50
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066368
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021711
|0,96
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023796
|0,60
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015225
|0,43
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,622368
|0,42
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,392250
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,067119
|6,64
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,042788
|1,56
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,738451
|1,53
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,391226
|1,45
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,157074
|1,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,913766
|1,53
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007084
|1,17
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,746533
|0,81
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,280462
|0,76
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047373
|0,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,275726
|3,10
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,585084
|1,95
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,224113
|1,50
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,021318
|1,29
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,756750
|0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,470667
|0,20
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030437
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021190
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021296
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,730172
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055322
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058811
|0,03
Kaynak: AA