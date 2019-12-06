Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047926 0,87

Aura Portföy Yab. Borç. Araç.

06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047926 0,87 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,379755 0,57 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,164311 0,50 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,056376 0,50 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066368 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021711 0,96 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023796 0,60 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015225 0,43 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,622368 0,42 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,392250 0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,067119 6,64 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,042788 1,56 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,738451 1,53 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,391226 1,45 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,157074 1,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,913766 1,53 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007084 1,17 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,746533 0,81 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,280462 0,76 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,047373 0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275726 3,10 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585084 1,95 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,224113 1,50 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,021318 1,29 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,756750 0,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,470667 0,20 İş Portföy Altın Fonu 0,030437 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021190 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021296 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,730172 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055322 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058811 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)