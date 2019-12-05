Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028226 0,36

Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028226 0,36 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,046245 0,32 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066072 0,31 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,163487 0,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036016 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015160 3,43 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,471428 1,26 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023654 0,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021504 0,43 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,387181 0,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062939 3,10 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054447 2,44 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028882 2,35 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087316 1,80 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053444 1,67 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124839 0,94 HSBC Portföy Değ. Fon 98,604659 0,90 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,135204 0,84 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,884965 0,81 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,732568 0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,237348 2,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,206080 1,70 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,554739 1,40 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,116025 1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037395 1,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,066396 1,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039158 1,13 Deniz Port. Altın Fonu 0,034120 1,12 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027095 1,12 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077092 1,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027318 0,03 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,728303 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,570785 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,432300 0,03 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,038476 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)