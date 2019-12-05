Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028226 0,36
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.
05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028226
|0,36
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,046245
|0,32
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066072
|0,31
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,163487
|0,31
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036016
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015160
|3,43
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,471428
|1,26
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023654
|0,75
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021504
|0,43
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,387181
|0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,062939
|3,10
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054447
|2,44
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028882
|2,35
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087316
|1,80
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053444
|1,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,124839
|0,94
|HSBC Portföy Değ. Fon
|98,604659
|0,90
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,135204
|0,84
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,884965
|0,81
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,732568
|0,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,237348
|2,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,206080
|1,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,554739
|1,40
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,116025
|1,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037395
|1,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066396
|1,14
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039158
|1,13
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034120
|1,12
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027095
|1,12
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077092
|1,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027318
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,728303
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,570785
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|93,432300
|0,03
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|69,038476
|0,03
Kaynak: AA