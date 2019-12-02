Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ünlü Portföy Kısa Vad.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023794 0,16
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 300,537270 0,16
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020924 0,15
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,540813 0,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,487123 0,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,753186 0,06
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,296292 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027604 1,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,971939 0,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051731 0,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,972936 0,67
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030011 0,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,981677 0,49
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,133075 0,33
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,780175 0,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,224177 0,22
Gedik Portföy Karma Fon 0,969637 0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170942 0,89
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,735269 0,38
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,519588 0,35
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,099267 0,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036821 0,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu 2,347677 0,35
TEB Portföy Altın Fonu 0,065360 0,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038547 0,34
Ak Portföy Altın Fonu 0,061712 0,33
Deniz Port. Altın Fonu 0,033596 0,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055249 0,10
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 116,302880 0,10
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,721897 0,10
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,630609 0,10
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021164 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et