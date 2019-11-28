Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036260
|0,63
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|556,209891
|0,51
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,373897
|0,49
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054762
|0,29
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061635
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021992
|0,63
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025107
|0,56
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,501597
|0,51
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023929
|0,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057992
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,471956
|0,85
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,039261
|0,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,067418
|0,65
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027032
|0,57
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,078674
|0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,142806
|0,72
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,734862
|0,51
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,018842
|0,35
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,111746
|0,23
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,715529
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,139420
|0,93
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,154677
|0,30
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036989
|0,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,104187
|0,22
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022652
|0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,698976
|0,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,237977
|0,59
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030177
|0,38
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,022864
|0,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065676
|0,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,836428
|0,06
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027258
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021241
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,715170
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055174
|0,03
Kaynak: AA