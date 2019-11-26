Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab.
26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,350385
|0,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061175
|0,50
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035857
|0,47
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,042220
|0,42
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,416401
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,475770
|1,29
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023854
|1,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057555
|0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030673
|0,63
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015024
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038982
|2,01
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026943
|1,56
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|73,436185
|1,38
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,066673
|1,27
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076721
|1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,124017
|1,03
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,011386
|0,39
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,057183
|0,38
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018262
|0,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076184
|0,18
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,414618
|1,26
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022495
|0,44
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,213533
|0,39
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,024870
|0,26
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,617016
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,569179
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,711645
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,629363
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021123
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027241
|0,03
Kaynak: AA