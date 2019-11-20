Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17

Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

20.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:24

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,973258 0,10 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,770838 0,09 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046206 0,06 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,028401 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,749314 0,18 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,294183 0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,486360 0,06 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,389536 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,052746 1,85 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026410 1,21 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058469 1,21 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,067468 1,09 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048983 1,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,756970 1,49 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,877007 0,66 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,730482 0,60 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,276157 0,46 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,081784 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,092489 0,96 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,486277 0,55 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,153647 0,53 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,715647 0,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036933 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,065609 0,40 Ak Portföy Altın Fonu 0,061910 0,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,033728 0,39 HSBC Portföy Altın Fonu 2,356675 0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038696 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,810808 0,03 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 20,274797 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,568048 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021082 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,628108 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)