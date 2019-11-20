Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
20.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:24
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,973258
|0,10
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,770838
|0,09
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046206
|0,06
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,028401
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,749314
|0,18
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,294183
|0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,486360
|0,06
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,389536
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,052746
|1,85
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026410
|1,21
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058469
|1,21
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,067468
|1,09
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048983
|1,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,756970
|1,49
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,877007
|0,66
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,730482
|0,60
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,276157
|0,46
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,081784
|0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,092489
|0,96
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,486277
|0,55
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,153647
|0,53
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,715647
|0,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,036933
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065609
|0,40
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,061910
|0,39
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033728
|0,39
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,356675
|0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038696
|0,38
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,810808
|0,03
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|20,274797
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,568048
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021082
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,628108
|0,03
Kaynak: AA