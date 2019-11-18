Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
18.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:40
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028474
|0,44
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,217841
|0,33
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,066433
|0,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,048118
|0,30
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,545976
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015116
|1,23
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,481969
|0,57
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023903
|0,56
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,614944
|0,55
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,385935
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,639115
|2,38
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|57,033991
|2,12
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,699942
|1,93
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,050500
|1,90
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,115642
|1,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,685418
|2,38
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,271996
|1,06
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046132
|1,03
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,110852
|1,01
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,106914
|0,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,054998
|1,29
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,456170
|1,09
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,133798
|1,03
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020081
|0,71
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,701567
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058464
|0,10
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,696472
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054990
|0,10
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,918081
|0,10
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,627686
|0,10
Kaynak: AA