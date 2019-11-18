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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

18.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 18.11.2019 14:40
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028474 0,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217841 0,33
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066433 0,33
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,048118 0,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,545976 0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015116 1,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,481969 0,57
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023903 0,56
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,614944 0,55
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,385935 0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,639115 2,38
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,033991 2,12
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699942 1,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,050500 1,90
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,115642 1,90
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,685418 2,38
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,271996 1,06
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,046132 1,03
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,110852 1,01
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,106914 0,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,054998 1,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,456170 1,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,133798 1,03
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020081 0,71
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,701567 0,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058464 0,10
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,696472 0,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054990 0,10
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,918081 0,10
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,627686 0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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