Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad.
14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:08
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023625
|0,13
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|7,270518
|0,11
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,028331
|0,11
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,046044
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015003
|0,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025326
|0,52
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,740081
|0,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,286385
|0,18
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,781998
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,324195
|1,38
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|56,408007
|1,38
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027517
|1,21
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,154884
|1,21
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,386982
|1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,643708
|1,84
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,109542
|0,96
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006808
|0,78
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,270525
|0,63
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,131169
|0,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037100
|0,56
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,107767
|0,52
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,129173
|0,51
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,170991
|0,43
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,044696
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,065919
|0,57
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,366755
|0,57
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,026923
|0,57
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,033902
|0,56
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,038881
|0,56
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,688825
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058386
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021041
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021142
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,055157
|0,03
Kaynak: AA