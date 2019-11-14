Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Ünlü Portföy Kısa Vad.

14.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:08

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023625 0,13 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,270518 0,11 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,028331 0,11 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046044 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015003 0,57 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025326 0,52 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,740081 0,19 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,286385 0,18 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,781998 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324195 1,38 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 56,408007 1,38 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027517 1,21 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,154884 1,21 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,386982 1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,643708 1,84 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,109542 0,96 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006808 0,78 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,270525 0,63 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,131169 0,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037100 0,56 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,107767 0,52 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,129173 0,51 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,170991 0,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,044696 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,065919 0,57 HSBC Portföy Altın Fonu 2,366755 0,57 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026923 0,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,033902 0,56 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038881 0,56 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,688825 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058386 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021041 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021142 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,055157 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)