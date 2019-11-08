Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
08.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,763584
|0,39
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,541240
|0,38
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,215936
|0,33
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027974
|0,32
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|112,713887
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,736709
|0,48
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014846
|0,45
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,597674
|0,41
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,280442
|0,39
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,372887
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,059650
|2,70
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051568
|2,68
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101589
|2,63
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,099647
|2,62
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055680
|2,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,807070
|1,65
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045298
|1,61
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,268182
|1,61
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,688453
|1,55
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,579897
|1,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,468003
|1,87
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,037045
|1,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020124
|0,84
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,699973
|0,25
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,129170
|0,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,565766
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058262
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,625504
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,775792
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020999
|0,03
Kaynak: AA