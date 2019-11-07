Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054396 0,50
Fiba Portföy Euro.
07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054396
|0,50
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,989403
|0,47
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,065263
|0,46
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027885
|0,46
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,576015
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057497
|0,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030849
|0,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,468397
|0,26
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,591222
|0,19
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022590
|0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,367084
|0,97
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038170
|0,96
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022345
|0,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098986
|0,84
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112128
|0,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,320783
|0,50
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044579
|0,47
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,263933
|0,47
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,075440
|0,42
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,662691
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,126507
|1,00
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,023657
|0,45
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022475
|0,43
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,392073
|0,37
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,210340
|0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,716870
|0,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058242
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,578099
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,625292
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,772841
|0,03
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,027079
|0,03
Kaynak: AA