Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054396 0,50

Fiba Portföy Euro.

07.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:16

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054396 0,50 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,989403 0,47 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065263 0,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027885 0,46 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,576015 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057497 0,45 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030849 0,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,468397 0,26 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,591222 0,19 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022590 0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,367084 0,97 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038170 0,96 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022345 0,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098986 0,84 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112128 0,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,320783 0,50 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044579 0,47 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263933 0,47 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,075440 0,42 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,662691 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,126507 1,00 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,023657 0,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022475 0,43 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,392073 0,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,210340 0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,716870 0,17 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058242 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,578099 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,625292 0,03 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,772841 0,03 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027079 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)