Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Aura Portföy Yab.

06.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:34

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,361047 0,86 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,547722 0,85 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,351103 0,82 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041810 0,82 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054123 0,73 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014923 1,72 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024174 1,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022552 1,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,461900 0,76 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030767 0,69 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038134 1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027209 1,31 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078028 1,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038084 1,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076326 0,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,127378 1,70 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,075124 0,73 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,044369 0,61 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,012799 0,58 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,782195 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022379 0,82 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,202266 0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,115333 0,80 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,383317 0,71 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,020295 0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030884 0,39 Ak Portföy Altın Fonu 0,063129 0,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,067006 0,30 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027356 0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,034460 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,798242 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020986 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,673353 0,03 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,625080 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058222 0,03

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)