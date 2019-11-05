Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
05.11.2019 14:32
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,541631
|0,87
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,763001
|0,73
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,215626
|0,66
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233343
|0,42
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|162,203705
|0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022305
|1,46
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014671
|0,63
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,273064
|0,35
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,581999
|0,31
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,724607
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,575845
|2,69
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110937
|2,20
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,572016
|2,11
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077598
|2,05
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,413598
|2,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,044102
|1,49
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,567194
|1,42
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,262069
|1,37
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,077181
|1,27
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,108535
|1,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,431916
|1,70
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,016109
|1,31
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,106430
|1,14
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019841
|0,98
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,690846
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,874027
|0,77
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,908899
|0,33
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,565195
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021076
|0,04
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|264,984094
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058202
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,514577
|0,04
Kaynak: AA