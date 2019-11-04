Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536962 0,52
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,214222 0,39
Deniz Port.

04.11.2019 14:40
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536962 0,52
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,214222 0,39
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027688 0,37
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,161143 0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036503 0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014579 3,61
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023864 1,41
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,441248 0,99
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030681 0,46
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057320 0,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026636 1,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065143 1,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075512 1,32
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,387883 1,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037349 1,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094742 0,62
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F. 1,409376 0,41
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,341110 0,41
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030722 0,39
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,358642 0,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038017 0,67
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,134001 0,66
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,197183 0,66
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,197064 0,26
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,019312 0,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,063667 0,74
TEB Portföy Altın Fonu 0,067632 0,72
Deniz Port. Altın Fonu 0,034780 0,71
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039880 0,70
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023542 0,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058181 0,11
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,624641 0,11
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021068 0,11
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 92,481397 0,11
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054732 0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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