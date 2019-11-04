Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,536962 0,52
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,214222 0,39
Deniz Port.
04.11.2019 14:40
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,536962
|0,52
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,214222
|0,39
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027688
|0,37
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,161143
|0,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036503
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014579
|3,61
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023864
|1,41
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,441248
|0,99
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030681
|0,46
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057320
|0,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,026636
|1,68
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,065143
|1,42
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075512
|1,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|71,387883
|1,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,037349
|1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,094742
|0,62
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,409376
|0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,341110
|0,41
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030722
|0,39
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,358642
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038017
|0,67
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,134001
|0,66
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,197183
|0,66
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,197064
|0,26
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,019312
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063667
|0,74
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067632
|0,72
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034780
|0,71
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039880
|0,70
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023542
|0,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058181
|0,11
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,624641
|0,11
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021068
|0,11
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,481397
|0,11
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054732
|0,11
Kaynak: AA