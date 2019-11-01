Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.
01.11.2019 15:20
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,950841
|3,41
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|163,295924
|1,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,756297
|1,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,534186
|1,20
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,577755
|1,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,767296
|0,39
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,652122
|0,36
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,786679
|0,35
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,323293
|0,35
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,573138
|0,32
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,849961
|1,23
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036942
|1,14
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|70,591571
|0,97
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,507899
|0,47
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027693
|0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010975
|7,39
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,542640
|2,44
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,335683
|0,81
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,019334
|0,71
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,024571
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019211
|1,32
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017709
|0,84
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,099114
|0,63
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037763
|0,55
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026627
|0,54
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,788273
|0,64
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039602
|0,55
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063201
|0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030853
|0,52
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034535
|0,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,623956
|0,26
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021045
|0,26
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058117
|0,26
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,050702
|0,26
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,380440
|0,25
Kaynak: AA