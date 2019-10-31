Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Ünlü Portföy Kısa Vad.

31.10.2019 14:28
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 111,836455 0,11
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045466 0,09
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,516109 0,07
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023463 0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022285 0,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057250 0,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076766 0,96
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,862040 0,77
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037504 0,61
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,514044 0,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023876 0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,543318 0,82
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094433 0,38
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,367785 0,08
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,105479 0,08
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,024297 0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019116 0,33
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017658 0,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,099573 0,17
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026595 0,14
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,457196 0,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,564206 0,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020945 0,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021037 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058096 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,623732 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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