Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5216941,44Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7396691,29Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
24.10.2019 14:50
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,521694
|1,44
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,739669
|1,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,209816
|0,99
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024454
|0,69
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228448
|0,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014650
|1,60
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,264597
|0,39
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,717601
|0,35
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,645414
|0,26
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,759515
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,045619
|3,67
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,060472
|3,19
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021736
|3,03
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044250
|2,71
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111350
|2,67
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,496007
|1,94
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,260903
|1,56
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,477346
|1,36
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018579
|1,34
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,076505
|1,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,406092
|2,30
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,081694
|2,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,014744
|1,69
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019490
|1,38
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,679945
|0,50
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,794587
|0,04
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026947
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054514
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,699652
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,622103
|0,04
Kaynak: AA