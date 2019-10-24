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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5216941,44Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7396691,29Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

24.10.2019 14:50
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5216941,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7396691,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2098160,99
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0244540,69
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2284480,59
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146501,60
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2645970,39
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7176010,35
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6454140,26
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7595150,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0456193,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0604723,19
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0217363,03
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0442502,71
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1113502,67
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4960071,94
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2609031,56
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4773461,36
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0185791,34
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0765051,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4060922,30
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0816942,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0147441,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0194901,38
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6799450,50
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7945870,04
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0269470,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0545140,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6996520,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6221030,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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