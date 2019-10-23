Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
23.10.2019 14:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,730267
|0,56
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,514263
|0,50
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,916854
|0,46
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062262
|0,39
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041699
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014420
|1,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022068
|0,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,453921
|0,57
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023937
|0,47
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031150
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,131048
|1,78
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,438089
|1,71
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021097
|0,93
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,939758
|0,92
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|52,845473
|0,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,467597
|1,17
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,763267
|1,12
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018333
|0,84
|HSBC Portföy Değ. Fon
|91,203187
|0,67
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,127019
|0,55
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,997833
|0,82
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,059498
|0,30
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022738
|0,29
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,213426
|0,26
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,402798
|0,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023562
|0,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067659
|0,15
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030644
|0,15
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034791
|0,15
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,063623
|0,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054492
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057923
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,621857
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|92,074705
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020886
|0,04
Kaynak: AA