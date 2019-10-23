Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Deniz Port.

23.10.2019 14:56

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,730267 0,56 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,514263 0,50 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,916854 0,46 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062262 0,39 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041699 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014420 1,58 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022068 0,63 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,453921 0,57 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023937 0,47 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031150 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,131048 1,78 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,438089 1,71 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021097 0,93 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,939758 0,92 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 52,845473 0,79 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,467597 1,17 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,763267 1,12 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018333 0,84 HSBC Portföy Değ. Fon 91,203187 0,67 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,127019 0,55 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,997833 0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,059498 0,30 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022738 0,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,213426 0,26 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,402798 0,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,023562 0,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,067659 0,15 ING Portföy Altın Fonu 0,030644 0,15 Deniz Port. Altın Fonu 0,034791 0,15 Ak Portföy Altın Fonu 0,063623 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054492 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057923 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,621857 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 92,074705 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020886 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)