Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
22.10.2019 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|563,162477
|1,10
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036607
|0,87
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054462
|0,84
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,328606
|0,82
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,367895
|0,81
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023826
|1,19
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,440049
|1,10
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057659
|0,89
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,031038
|0,85
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026081
|0,75
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036699
|1,90
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|70,231047
|1,62
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042243
|1,59
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075116
|1,54
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064613
|1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,081887
|1,19
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,021764
|0,70
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,315722
|0,34
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,644161
|0,33
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,024229
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,397149
|0,94
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037966
|0,90
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022673
|0,86
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,132654
|0,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,194691
|0,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,884462
|2,05
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,111805
|0,93
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034739
|0,93
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067555
|0,91
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039840
|0,90
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,642581
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,562411
|0,05
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|92,039362
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,621612
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,698331
|0,04
Kaynak: AA