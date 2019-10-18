Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
18.10.2019 14:31
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,701323
|0,94
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,497028
|0,75
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,202508
|0,50
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|108,803155
|0,40
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,810609
|0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014477
|0,83
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,248503
|0,23
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,024007
|0,23
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,698704
|0,18
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,466391
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047581
|1,61
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093800
|1,36
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,784339
|1,15
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104506
|1,02
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,318134
|0,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,024753
|0,55
|HSBC Portföy Değ. Fon
|88,666717
|0,50
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,918926
|0,50
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042268
|0,47
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,103808
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,031720
|0,55
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,329989
|0,36
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,960448
|0,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,018955
|0,17
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,661141
|0,10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,652889
|0,63
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,199488
|0,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031316
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,888179
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057811
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054384
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020847
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,633230
|0,04
Kaynak: AA