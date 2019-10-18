Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Deniz Port.

18.10.2019 14:31

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,701323 0,94 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,497028 0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202508 0,50 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 108,803155 0,40 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,810609 0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014477 0,83 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248503 0,23 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024007 0,23 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,698704 0,18 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,466391 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047581 1,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093800 1,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,784339 1,15 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104506 1,02 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,318134 0,96 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024753 0,55 HSBC Portföy Değ. Fon 88,666717 0,50 Gedik Portföy Karma Fon 0,918926 0,50 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042268 0,47 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,103808 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,031720 0,55 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,329989 0,36 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,960448 0,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018955 0,17 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,661141 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,652889 0,63 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,199488 0,08 İş Portföy Altın Fonu 0,031316 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,888179 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057811 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054384 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020847 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,633230 0,04

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)