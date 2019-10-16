Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad.
16.10.2019 14:28
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023155
|0,06
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,025641
|0,05
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,505214
|0,05
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,023783
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,463217
|0,46
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,702390
|0,26
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,248595
|0,23
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,554819
|0,22
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,340019
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,022372
|3,56
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,771485
|2,70
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|60,067680
|2,62
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046936
|2,48
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,183914
|2,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,432637
|2,64
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,249981
|1,40
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,042399
|1,15
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,597756
|1,04
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,073954
|0,98
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,963419
|1,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,335471
|0,69
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,031280
|0,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019012
|0,28
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,660150
|0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028136
|0,19
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035425
|0,19
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023978
|0,18
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,079841
|0,18
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,064755
|0,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,832979
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054342
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,620153
|0,04
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|64,082185
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,694380
|0,04
Kaynak: AA