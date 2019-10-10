Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
10.10.2019 14:26
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|565,101605
|0,69
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054781
|0,23
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,344736
|0,16
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062627
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013984
|1,04
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021923
|0,83
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023124
|0,67
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057512
|0,46
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,367797
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025674
|1,34
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035541
|1,33
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062752
|1,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,840893
|1,00
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072613
|0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,025407
|0,37
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,014745
|0,29
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,144852
|0,14
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,033743
|0,08
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,040020
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038501
|0,71
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,149542
|0,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,208224
|0,67
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018861
|0,17
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,408506
|0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,023450
|1,21
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,540188
|1,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040477
|0,76
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069054
|0,75
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023898
|0,74
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,687045
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,559832
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054211
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,633995
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057625
|0,04
Kaynak: AA