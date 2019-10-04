Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
04.10.2019 14:16
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,734472
|0,62
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,520524
|0,43
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,210548
|0,41
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|19,255401
|0,26
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227143
|0,25
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022666
|0,28
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,473379
|0,11
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,308977
|0,05
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,744691
|0,05
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,634373
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,046593
|1,01
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034562
|0,42
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025037
|0,42
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,113528
|0,28
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|66,923537
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006816
|0,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,030557
|0,48
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,951049
|0,38
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,024287
|0,23
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|33,238981
|0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,175936
|0,55
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,120905
|0,54
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037462
|0,51
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018791
|0,09
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,681668
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,860059
|1,13
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,244565
|0,79
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030646
|0,76
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023252
|0,63
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039383
|0,63
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057482
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,558435
|0,04
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026744
|0,04
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|67,572667
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,282493
|0,04
Kaynak: AA